Real wil geen 80 miljoen euro betalen voor 27-jarige

Carlos Soler mag hopen op een transfer naar Manchester United. The Red Devils houden de jonge middenvelder van Valencia goed in de gaten. (Daily Star)

Liverpool hoopt Tottenham Hotspur af te troeven in de strijd om Jacob Murphy. The Reds willen de aanvaller meteen weer terugverhuren aan Norwich City. (Daily Mirror)