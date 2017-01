Wijnaldum: ‘Natuurlijk wil ik graag dat hij naar Liverpool komt’

Georginio Wijnaldum zou de komst van Quincy Promes naar Liverpool alleen maar toejuichen. De aanvaller van Spartak Moskou is een voetballer waar manager Jürgen Klopp weg van is. In zijn tijd bij Borussia Dortmund probeerde de oefenmeester de Nederlander al aan te trekken en deze interesse is bij Liverpool niet vervaagd.

Wijnaldum en Promes zijn goede vrienden van elkaar. "Natuurlijk wil ik graag dat hij naar Liverpool komt", zo zegt de middenvelder in gesprek met The Daily Mirror. "Ik weet dat hij een goede voetballer is en een goed persoon die het team kan helpen. Ik denk dat hij weet wat voor grote club Liverpool is. Ik wist het voordat ik hierheen kwam. Ik weet alleen niet wat er waar is van datgene dat wordt gezegd en geschreven. Als ik met Quincy praat, hebben we het daar niet over."

"Dat is iets voor de manager en voor de scouts, niet voor mij. Ik lees het alleen in de kranten en op internet." Liverpool zou achter de schermen bezig zijn met een formeel bod van ongeveer 24 miljoen euro op Promes, die een contract tot medio 2021 in Moskou heeft. De ex-speler van onder meer FC Twente heeft een gelimiteerde transfersom in zijn contract staan, maar de hoogte ervan is onduidelijk.