Carragher: ‘Deze twee zitten dicht tegen de status van superster aan’

Jamie Carragher stelt dat Tottenham Hotspur beter is dan afgelopen seizoen. Of the Spurs een serieuze kanshebber voor de landstitel zijn, is echter afhankelijk van de komende ontmoeting met Chelsea, zo stelt de analist van Sky Sports. Het team van Mauricio Pochettino heeft tien punten minder dan de koploper en tegenstander van woensdag.

"Tottenham heeft meer punten dan afgelopen seizoen en we kunnen zeggen dat ze een beter team zijn waarin de jongere voetballers volwassener zijn geworden", zo vertelde de expert van Sky Sports. "Maar het gat met Chelsea is een minpunt. Als ze aan de landstitel denken, ook al zitten we pas op de helft van het seizoen, dan moeten ze woensdag absoluut winnen. We hebben het over tien punten."

Tottenham zegevierde zondag met 1-4 over Watford, dankzij twee doelpunten van zowel Harry Kane als Dele Alli. "Voorafgaand aan de wedstrijd zei ik dat Tottenham wellicht een echte superster miste, iemand die de ploeg naar de landstitel kan leiden. Maar deze twee zitten dicht tegen die status aan. Ik denk dat Alli het gaat lukken en Kane kan zich met bijna elke spits in de Premier League meten. Ze zijn nu op een niveau waarbij je je afvraagt of ze tot de beste spelers van de competitie kunnen uitgroeien. En dat is ook wat Tottenham nodig heeft om de landstitel te kunnen winnen."