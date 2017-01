Wenger benadrukt: ‘Mensen vergeten dat hij pas twintig jaar is’

Alex Iwobi had zondag een productief aandeel in de 2-0 zege van Arsenal op Crystal Palace. De jonge aanvaller uit Nigeria nam de tweede treffer voor zijn rekening en dat betekende pas doelpunt nummer vijf, na 44 officiële optredens voor the Gunners. Het maken van doelpunten is zodoende nog een eigenschap waar hij aan moet werken.

Arsène Wenger maakt zich echter geen zorgen. "Alex is altijd beschikbaar, beweeglijk, wil de bal hebben en kan een tegenstander van zich afhouden. Mensen vergeten dat hij pas twintig jaar is. Ik denk dat hij vandaag zeer goed heeft gespeeld en bovendien begint hij nu te scoren. Zijn manier van passing, en beschikbaarheid is exceptioneel voor een jonge speler. Ik hoop dat hij nu door krijgt waar hij moet zijn om te scoren."

"Op de trainingen kun je altijd merken wanneer iemand ook in wedstrijden zal gaan scoren. En dat is bij hem het geval geweest. Ook op de trainingen begon Alex te scoren en ik weet zeker dat hij dit ook steeds vaker in wedstrijden zal doen." Iwobi maakte in oktober 2015 zijn officiële debuut voor Arsenal. Hij kwam afgelopen seizoen tot 21 officiële duels, waarin hij tweemaal scoorde. In deze voetbaljaargang staat de teller van de buitenspeler annex spits op 23 wedstrijden en 3 doelpunten.