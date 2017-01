NAC kondigt nieuwe trainer aan: ‘Zijn unieke karakter past bij deze club’

NAC Breda heeft een akkoord bereikt met Stijn Vreven als nieuwe hoofdtrainer. De 43-jarige Belg tekent een contract tot juli 2017, met een optie om het contract met minimaal een jaar te verlengen, zo meldt de Bredase club via de officiële kanalen. "Ik ben blij dat ik bij een prachtige club als NAC aan de slag mag als trainer."

"Deze club heeft fantastische supporters die altijd vol achter de club staan. Dat weet ik ook nog uit mijn periode als speler", zo stelt Vreven op de clubsite. "NAC leeft enorm en de betrokkenheid van iedereen in en rondom de club is enorm groot. Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij. Ik kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd in het altijd sfeervolle stadion."

Vreven begon zijn voetbalcarrière in België bij KV Mechelen. Daarna leidde zijn carrière hem onder andere nog langs AA Gent, FC Utrecht, 1. FC Kaiserslautern, Vitesse, Omonia Nicosia en ADO Den Haag. In 2010 besloot hij te stoppen als voetballer en zich volledig te richten op zijn trainersloopbaan. Via Esperanza Neerpelt (Vierde Klasse), KFC Dessel Sport en Lommel United (beide Tweede Klasse) maakte hij in 2015 de overstap naar Waasland-Beveren, dat uitkomt in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. In oktober 2016 kwam er een einde aan dat avontuur.

Hans Smulders is blij dat NAC een trainer heeft gevonden die goed aansluit bij deze selectie en de overige staf. "Na het vertrek van Marinus hebben we geprobeerd snel te schakelen om ervoor te zorgen dat bij de eerste training na de winterstop een nieuwe hoofdtrainer voor de groep staat", zo geeft de technisch manager aan. "Aan de andere kant zijn we ook zorgvuldig te werk gegaan. We hebben gewerkt met een duidelijke profielschets en een shortlist van trainers die in dit profiel passen."

"Met Stijn Vreven hebben we de ideale man gevonden om onze doelstellingen met NAC op de korte en ook op de lange termijn te verwezenlijken. Stijn is een echte leider, die heeft bewezen met een jonge en ambitieuze groep een duidelijke speelwijze te kunnen ontwikkelen. Hij kan spelers en staf goed motiveren en zal iedere dag het maximale vragen, maar ook geven. Daarnaast past zijn unieke karakter goed bij deze club en bij wat ons publiek graag wil zien."