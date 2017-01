Allardyce uit woede na verlies bij Arsenal: ‘Hij moet echt ontslagen worden’

Sam Allardyce heeft vrede met de 2-0 nederlaag van Crystal Palace bij Arsenal. De manager van de Londenaren hecht meer waarde aan de naderende confrontatie met hekkensluiter Swansea City, komende dinsdag. Crystal Palace won niet één van zijn laatste vijf ontmoetingen, waaronder twee onder leiding van Allardyce.

"We hebben dinsdag een belangrijke wedstrijd, nog belangrijker dan deze wedstrijd", zo verzekerde Allardyce in het Emirates Stadium. "Hoe we dit seizoen presteren, zal niet afhankelijk zijn van de resultaten tegen clubs uit de top zes. Tegen clubs uit het onderste gedeelte van de ranglijst zullen we moeten presteren. Dat is onze missie. In deze tijd van het jaar krijg je het niet voor elkaar om alles even snel om te draaien."

"Als we daadwerkelijk goed gaan presteren, zullen we pas ergens in maart de degradatiezone achter ons laten. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen we tot de laatste wedstrijden tegen degradatie moeten strijden. Het is zaak om een reeks van vier à vijf zeges op rij te boeken." Crystal Palace staat slechts twee punten boven de rode streep en hield in de laatste twintig uitduels in de Premier League niet één keer de nul.

Allardyce had tot slot nog zijn mening klaar over degene die het competitieprogramma heeft gemaakt. "Ik weet niet wie dat doet, maar hij moet echt ontslagen worden", verwees de manager van the Eagles boos naar de hoeveelheid wedstrijden in zeer korte tijd.