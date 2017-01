‘Deze komt in mijn top vijf, samen met twee doelpunten van Bergkamp’

Arsène Wenger is diep onder de indruk van het doelpunt van Olivier Giroud tegen Crystal Palace. De oefenmeester van Arsenal plaatst de achterwaartse omhaal van de aanvaller in zijn persoonlijke top vijf van mooiste doelpunten van zijn eigen spelers. "Je kunt zoiets niet oefenen op de training, want het is een reflex", zegt Wenger na afloop van de 2-0 zege.

"Hij maakte een kunstwerk van zijn doelpunt. De schoonheid van de beweging en zijn doelgerichtheid was verrassend. Deze treffer zal de geschiedenis ingaan als het doelpunt van Giroud dat niemand zal vergeten", voorspelt de Fransman in de Engelse media. "Hij brengt iets onverwachts en dat is precies waarvoor je naar het voetbal komt kijken. Mensen komen voor zulke doelpunten naar het stadion."

"Ik ben verwend in mijn loopbaan, want ik heb met veel grote spelers en aanvallers mogen werken", reageert Wenger op de vraag hoe de treffer van Giroud zich verhoudt tot treffers in het verleden onder zijn leiding. "Deze komt zeker in de top vijf, samen met doelpunten van Dennis Bergkamp tegen Leicester City en Newcastle United, Thierry Henry tegen Real Madrid en Liverpool en Nwankwo Kanu tegen Chelsea."