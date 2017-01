Prachtgoal Giroud gaat de wereld over: ‘Misschien inspireerde Mkhitaryan me’

Olivier Giroud twijfelt er niet aan dat hij zondag het mooiste doelpunt uit zijn carrière tot dusver maakte. Na zijn achterwaartse omhaal zeilde de bal via de onderkant van de lat binnen tegen Crystal Palace, waardoor Giroud de score opende voor Arsenal. The Gunners zouden uiteindelijk met 2-0 winnen van de ploeg van Sam Allardyce.

"Het is niet moeilijk om te stellen dat dit mijn beste doelpunt ooit is", beaamt Giroud in een eerste reactie bij de BBC. "Ik had wat mazzel, maar dit was het enige wat ik kon doen. De bal kwam achter me langs en ik probeerde 'm te raken met mijn hak. Misschien inspireerde het doelpunt van Henrikh Mkhitaryan me", doelt hij op de treffer van de Manchester United-spelmaker op Boxing Day tegen Sunderland.

Giroud noemt het 'mooi' om het kalenderjaar te beginnen met een overwinning. Arsenal staat derde op de ranglijst met negen punten achterstand op koploper Chelsea; de stadsgenoten treffen elkaar op 4 februari. "Er staan nog een paar wedstrijden te wachten voor de cruciale wedstrijd tegen Chelsea. We moeten blijven winnen voor we naar Stamford Bridge gaan", doceert de Fransman, die pas zijn tweede basisplek van het seizoen kreeg.