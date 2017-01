Büttner krijgt aanbieding uit Eredivisie: ‘Gaat over een meerjarig contract’

Vitesse is achter de schermen druk bezig om Alexander Büttner deze maand terug naar Arnhem te halen. Volgens de Gelderlander heeft de Eredivisionist zondag een contractvoorstel neergelegd bij de 27-jarige linksback, die zich er nog over moet beraden met zaakwaarnemer Aleksandar Bursac.

Het nieuws wordt bevestigd door de belangenbehartiger zelf. "We hebben over de sportieve en financiële kant gesproken", legt Bursac uit aan de regionale krant. "Nu ligt er een concreet voorstel. Dit gaat over een meerjarig contract. Boven alles wil Alexander gaan voetballen. Vitesse voelt vertrouwd aan en de Eredivisie is een mooie etalage."

Het aflopende contract van Büttner bij Dynamo Moskou is ontbonden, waardoor de vleugelverdediger transfervrij kan overstappen. Eerder deze week temperde algemeen directeur Joost de Wit de verwachtingen nog: hij stelde dat er slechts eenmaal contact was geweest met het kamp-Büttner. Intussen lijkt de interesse dus uiterst concreet. Tussen 2007 en 2012 speelde de linkspoot reeds in GelreDome, waarna hij vertrok naar Manchester United.