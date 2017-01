‘Ik wil mezelf niet als verlosser bestempelen, maar ik ben gehaald voor goals’

Elvis Manu maakt het seizoen op huurbasis af bij Go Ahead Eagles, zo maakte de Eredivisionist zaterdag bekend. De aanvaller van Brighton & Hove Albion moet de dolende hekkensluiter bijstaan in de strijd tegen degradatie. Manu is zich bewust van de druk die op zijn schouders rust.

"Ik zou mezelf niet als de verlosser willen bestempelen, maar ik ben natuurlijk gehaald om doelpunten te maken", erkent de 23-jarige ex-Feyenoorder in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat verlang ik ook van mezelf. Ik weet dat er druk op je ligt wanneer je wordt gehaald bij een ploeg die onderaan staat, maar daar ga ik onbevangen mee om."

Manu beschouwt het halfjaar als geslaagd, als Go Ahead zich handhaaft en hij daar zijn steentje aan heeft kunnen bijdragen. "Verder dan dat kijk ik voorlopig niet", geeft hij aan. De geboren Dordtenaar staat tot medio 2018 onder contract bij Brighton & Hove Albion, dat hem in de zomer van 2015 voor een geschat bedrag van 1,7 miljoen euro overnam van Feyenoord.