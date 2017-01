Basisklant Giroud doet direct gooi naar treffer van het jaar

Arsenal is foutloos begonnen aan het nieuwe kalenderjaar. Het team van Arsène Wenger kende zondag weinig moeite met Crystal Palace en zegevierde met 2-0. De openingstreffer van Olivier Giroud was zonder twijfel het hoogtepunt: de Fransman scoorde met een prachtige hakbal en solliciteerde op nieuwjaarsdag al naar de titel van doelpunt van het jaar. Door de zege stijgt Arsenal van plek vijf naar drie, met een achterstand van negen punten op koploper Chelsea.

Giroud kreeg op Boxing Day zijn eerste basisplaats van het seizoen en ook toen betaalde de aanvaller het vertrouwen van Arsène Wenger terug. Giroud was destijds op de valreep goed voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen West Bromwich Albion. Het was de vraag of Giroud tegen Crystal Palace opnieuw een basisplek zou krijgen en dat bleek het geval. Ditmaal had de spits slechts een kleine zeventien minuten nodig om de score te openen. Arsenal had reeds enkele kansen gekregen via Alexis Sánchez en Alex Iwobi en eerstgenoemde leverde vervolgens een voorzet af op Giroud, die met een achterwaartse omhaal met de hak afrondde via de onderkant van de lat.

Het was alweer zijn zesde doelpunt in de laatste vier wedstrijden waarin Giroud een basisplek kreeg, wat Wenger ongetwijfeld verder aan het denken zet. In het restant van de eerste helft ondervond Arsenal weinig problemen met de ploeg van nieuwbakken trainer Sam Allardyce. The Gunners domineerden het veldspel, dat zich vooral op de vijandelijke helft afspeelde. Crystal Palace zette Petr Cech pas acht minuten voor rust voor het eerst aan het werk, maar de inzet van Yohan Cabaye vanaf de rand van het zestienmetergebied leverde weinig problemen op. Arsenal kreeg een aantal mogelijkheden om de score voor rust uit te breiden, bijvoorbeeld via Mohamed Elneny en Sánchez. Het bleef echter bij 1-0.

Na de onderbreking duurde het niet lang voordat de bevrijdende tweede treffer viel. Kort nadat Sánchez een goede mogelijkheid onbenut liet was het Iwobi die de wedstrijd leek te beslissen. De Chileen lanceerde aan de linkerflank Nacho Monreal, wiens lage voorzet werd onvoldoende werd weggewerkt. De bal belandde op het hoofd van Iwobi en zijn diagonale kopbal in de bovenhoek was doelman Wayne Hennessey te machtig. Crystal Palace gaf zich echter niet gewonnen: Cech moest zich strekken na een kanonskogel van Cabaye, voorkwam dat een voorzet van Andros Townsend binnenzeilde en keerde een inzet van Wilfried Zaha. Martin Kelly miste de bal en daarmee een gouden kans op de aansluitingstreffer; namens Arsenal was Giroud nog eens dichtbij.