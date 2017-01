'Fris' Tottenham wil recordreeks afwenden: 'We gaan ze op de proef stellen'

Tottenham Hotspur lijkt klaar voor de topper tegen Chelsea van woensdagavond. De ploeg van Mauricio Pochettino was zondag oppermachtig op bezoek bij Watford (1-4) en boekte alweer de vierde overwinning op rij. De reeks van Chelsea is met twaalf opeenvolgende zeges een stuk indrukwekkender en the Blues kunnen op White Hart Lane een competitierecord neerzetten.

Geen enkele andere club slaagde erin om dertien duels op rij te winnen in een seizoen. Pochettino is vastberaden om dat zo te houden. "We weten dat Chelsea erg goed speelt. Het is een heel sterk team met veel vertrouwen, maar we gaan ze op de proef stellen om de drie punten te pakken", vertelt de Argentijn aan de BBC. Met het oog op de kraker haalde hij Delle Alli en Harry Kane voortijdig naar de kant tegen Watford. De uitblinkers waren op Vicarage Road allebei goed voor een doelpunt.

"Het is een belangrijke wedstrijd, dus als we de mogelijkheid krijgen om spelers rust te gunnen, doen we dat. Het is belangrijk om fris te zijn", legt Pochettino uit. "We speelden vandaag heel goed, we haalden een heel hoog niveau. De eerste helft was een van onze beste eerste helften van het seizoen. Ik ben heel blij, want we hadden ons voorbereid op een zware wedstrijd. Het team heeft goed gereageerd."