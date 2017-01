Gerrard: ‘Ik denk dat hij de perfecte trainer zou zijn voor mijn speelstijl’

Steven Gerrard had graag onder Jürgen Klopp gewerkt. De clublegende verliet Liverpool in de zomer van 2015, terwijl de Duitse oefenmeester het roer in oktober overnam. Klopp, die zaterdag een 1-0 zege boekte op Manchester City, staat dit seizoen tweede met zijn ploeg in de Premier League.

"Ik legde veel passie in mijn spel, hij noemt dat 'heavy metal'. Ik denk dat hij de perfecte trainer zou zijn voor mijn speelstijl", vertelt Gerrard bij BT. De middenvelder zette in november 2016 een punt achter zijn loopbaan en wordt sindsdien gelinkt aan een rol als trainer bij Liverpool.

Gerrard koos anderhalf jaar geleden voor een avontuur bij LA Galaxy. Wanneer de Amerikaanse MLS stil lag, hield hij zijn conditie op peil op Anfield met de ploeg van Klopp. Speler en trainer kennen elkaar dus, maar werkten nooit formeel samen.