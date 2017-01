Achilles reageert op controverse: 'Timing van zo'n bericht is nooit goed'

Achilles'29 liet Thijs Hendriks zaterdag op oudejaarsavond weten dat hij zich, evenals Migiel Zeller, Brian Boogers en Simon van Beers, vanaf maandag mag melden bij het beloftenteam. De aanvaller speelt al twaalf jaar voor de club uit Groesbeek en hekelde de manier waarop het slechte nieuws werd gebracht. Technisch manager Frans Derks geeft bij Omroep Gelderland een verklaring.

De Jupiler League-club had de spelers laten weten dat er voor 1 januari duidelijkheid zou volgen over hun lot. "Maar de timing van een slecht bericht is nooit goed", geeft Derks aan. "Ik heb al die successen samen met Thijs meegemaakt, dus dit gaat mij na aan het hart. Alleen, ik moet het belang van Achilles dienen en dat staat voorop."

Hendriks liet twee weken geleden weten zich op andere dingen te willen richten. Die uitspraken zetten Achilles aan het denken. "Aan uitingen van Thijs in de media de afgelopen tijd hebben we kunnen zien dat hij de focus niet meer helemaal bij Achilles heeft. Althans, dat gevoel hebben wij."