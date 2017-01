Schaars: ‘Na mijn blessure had ik prima meegekund bij Everton of Southampton’

Stijn Schaars gaat al flink wat jaren mee in de Eredivisie en de middenvelder van sc Heerenveen, die bij Sporting Portugal aan het buitenlandse voetbal proefde, heeft inmiddels wel door wat er gevraagd wordt van spelers in de Nederlandse hoogste afdeling. Naast positiespel en balbezit is individuele klasse een vereiste om wat te presteren, al denkt Schaars ook dat ervaring en snel denken een heel eind kunnen helpen.

Zelf moet hij het, in tegenstelling tot ploeggenoten als bijvoorbeeld Sam Larsson en Arber Zeneli, vooral hebben van de ‘snelheid in zijn bovenkamer’: “Voor de positie waar ik speel heb je minder sprintsnelheid nodig. Alleen in de absolute top bij Barcelona, Real Madrid natuurlijk wel. Maar ook na mijn blessure had ik bij clubs als Southampton en Everton prima meegekund”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

Zonder spelers die het initiatief nemen en op snelheid een mannetje passeren wordt het echter lastig om aanvallend het verschil te maken, weet ook Schaars. Daarom is hij blij Heerenveen een aantal van dat soort spelers in de selectie heeft: “Je hebt individuele klasse nodig. We hebben twee vleugelspelers die hun tegenstander mogen opzoeken, zij moeten het verschil maken. Ze hoeven niet altijd mee te verdedigen.”