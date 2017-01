Tottenham start het nieuwe jaar met ruime overwinning

Tottenham Hotspur is het nieuwe jaar uitstekend van start gegaan met een ruime overwinning op Watford (1-4). Door doelpunten van Harry Kane (2) en Dele Alli was het duel na 45 minuten al gespeeld. Toen Alli direct na rust de 0-4 maakte, leek een monsterscore in de maak, maar deze bleef uit.

Kane opende de score na 27 minuten spelen. Op de rand van buitenspel kreeg hij de bal in het strafschopgebied aangespeeld. Oog in oog met Heurelho Gomes verschalkte de Engels international de keeper in de korte hoek. Vijf minuten later verdubbelde Kane de score uit een voorzet van Kieran Trippier. Kane kwam goed voor zijn directe tegenstander en knalde van dichtbij raak. Op slag van rust kreeg de achterhoede van Watford de bal niet goed weggewerkt en maakte Alli er 3-0 van.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Alli er 4-0 van maakte op aangeven van Kane. De thuisploeg kon zelf amper voor gevaar stichten en moest de schade beperken. Daar slaagde de ploeg van Walter Mazzarri in, want de Spurs wisten de score niet verder uit te breiden. Met nog een klein kwartier op de klok haalde manager Mauricio Pochettino Harry Kane naar de kant en mocht Vincent Janssen nog laten zien wat hij in huis had. Maar de Oranje-international wist het net niet te vinden. Het net werd aan de andere kant in blessuretijd wél gevonden.Younes Kaboul redde de eer voor Watford.