Stam had geen begrip voor beslissing Ferguson: ‘Natuurlijk was dat een fout’

Sir Alex Ferguson gaf in 2013 toe dat hij een fout had gemaakt door Jaap Stam in 2001 te verkopen aan Lazio. De oud-international is het jaren later volledig eens met zijn voormalig trainer. Stam zou nog vijf jaar op topniveau spelen bij Lazio en later bij AC Milan, waarna hij zijn carrière afsloot bij Ajax.

"Natuurlijk was dat een fout”, stelt Stam in de Daily Mail over zijn gedwongen vertrek bij Manchester United. “Dat kan ik niet ontkennen. Op dat moment ben je er als speler niet blij mee. Maar als je in het management zit, dan weet je dat je soms bepaalde beslissingen moet nemen.”

Stam sprak nooit met Ferguson over zijn vertrek. “Het gebeurde en je moet gewoon doorgaan met je leven en proberen elders succes te hebben”, vervolgt Stam, die positief blijft over de oud-manager. “Hij toonde het vertrouwen door me aan te trekken en te laten spelen. Ik heb veel van hem geleerd. Ik had graag nog een paar jaar bij United gespeeld, maar is nou eenmaal anders gelopen.”