Klopp: ‘Kun je je voorstellen hoe irritant dat moet zijn voor Chelsea?’

Liverpool won zaterdag dankzij een rake kopbal van Georginio Wijnaldum met 1-0 van Manchester City en deed zo goede zaken in de strijd om de Engelse landstitel. The Reds hielden het gat met Chelsea, dat zelf won van Stoke City, beperkt tot zes punten en mogen zo blijven dromen van de eerste titel in tweeënhalf decennium. Jürgen Klopp wilde het na afloop niet te veel over de titelstrijd hebben, al voerde hij de druk op the Blues ook een beetje op.

“Eigenlijk weet ik niet of ik iets extra’s nodig heb om heel blij te zijn na een zege op Manchester City. Ik weet eigenlijk wel zeker dat dat niet zo is”, liet hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “Zoals ik al eerder gezegd heb, kunnen we niet alleen maar naar Chelsea kijken: zij zijn natuurlijk ongelooflijk sterk en hebben met dertien overwinningen op rij een geweldige reeks neergezet. Dat is niet verkeerd, maar kun je je voorstellen hoe irritant het moet zijn om dertien wedstrijden op rij te winnen en dan nog steeds maar zes punten voor te staan?”

“Ik weet vrij zeker dat zij hier niet mee bezig zijn, dus waarom zouden wij dat wel moeten zijn? Op het winnen van wedstrijden na is het totaal niet belangrijk wat er verder op dit moment allemaal gebeurt”, gaat de Duitser verder. “Dat is het enige waar wij in geïnteresseerd zijn en dat is zo moeilijk in deze competitie, ongelooflijk moeilijk. De volgende wedstrijd tegen Sunderland wacht alweer op ons.”