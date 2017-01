Robben: ‘Als ik zo terugkijk, is dat mijn moeilijkste beslissing geweest’

Arjen Robben moest in 2009 vertrekken bij Real Madrid. De club had een aantal grote namen aangetrokken en wilde nog wat verdienen aan de Oranje-international. Maar de buitenspeler wilde niet weg uit Madrid. Hij wilde voor zijn kans gaan in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar de kans kreeg hij niet. Daarop besloot Robben te verkassen naar Bayern München.

Real Madrid versterkte zich in de zomer van 2009 met Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema en Xabi Alonso. “Ze kwamen allemaal tegelijk voor ik weet niet wat voor een bedragen”, zegt Robben tegen FOX Sports. “Toen werd ons verteld, via mijn zaakwaarnemer en vader waarna we op gesprek gingen, dat ze aan mij nog wat konden verdienen."

"Mijn reactie was gelijk: ze kunnen het wel willen, maar ik ga hier niet weg", vervolgt Robben. "Ik denk dat ik mijn beste voorbereiding ooit heb gespeeld, maar ik kreeg de kans niet. Dan moet je voor jezelf een keuze maken. Ik kwam in contact met Bayern. Maar het was toen wel zwaar. Als ik zo terugkijk, is dat mijn moeilijkste beslissing geweest."