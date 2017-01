Bosz neemt drie talenten mee op Ajax' trainingskamp naar Portugal

De talenten Pelle Clement, Carel Eiting en Justin Kluivert mogen met Ajax mee op trainingskamp naar Portugal. Peter Bosz neemt in totaal 27 spelers mee, waaronder ook Hakim Ziyech. De Marokkaans international is niet geselecteerd voor de Afrika Cup. Bertrand Traoré reist niet mee naar Portugal, hij heeft zich zaterdag gemeld bij de nationale ploeg van Burkina Faso.

Ajax laat op de clubsite weten dat Clement, Eiting en Kluivert zich mogen laten zien in Portugal. Alleen laatstgenoemde wacht nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Mogelijk maakt de zoon van Patrick Kluivert voor het eerst speelminuten in de hoofdmacht in de oefenwedstrijden tegen Excelsior of RB Leipzig op 7 januari.

Naast de drie talenten mag ook vierde doelman Norbert Alblas mee op trainingskamp. Ook Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Vaclav Cerny gaan naar Portugal.