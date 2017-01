Van der Vaart: ‘Ik begrijp er geen reet van dat hij geen hoofdtrainer meer is’

Rafael van der Vaart begrijpt niet dat Marco van Basten uit het trainersvak gestapt is. De aanvallende middenvelder van FC Midtjylland werkte samen met Van Basten bij het Nederlands elftal en bewaart mooie herinneringen aan die tijd.

"Ik vond hem echt goed en begrijp er geen reet van dat hij geen hoofdtrainer meer is of wil zijn", zegt Van der Vaart bij FOX Sports. "Ik heb hele goede ervaringen met hem. Hij zag het in mij zitten, dus het kan daardoor ook wel een beetje komen. Want dan vind je hem automatisch een goede trainer, zo werkt het in het voetbal. Maar ik maakte met hem alleen maar positieve dingen mee."

Onder leiding van Van Basten maakte Oranje veel indruk op het EK in 2008. In de groepsfase werden overwinningen geboekt op Frankrijk en Italië, waarna Rusland in de knock-outfase te sterk bleek. "Maar iedereen ging toen weer rekening houden met het Nederlands voetbal", aldus Van der Vaart. "Ik denk wel dat ik mijn transfer naar Real Madrid daaraan te danken had. Ik had ook een goed seizoen achter de rug bij Hamburger SV, maar naar zo’n toernooi… Dat is wel het moment waar grote clubs naar kijken."