Usain Bolt breekt in bij uitzending: ‘Dit was het oude Manchester United’

Manchester United boog zaterdag tegen Middlesbrough in de slotfase een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning door doelpunten van Anthony Martial en Paul Pogba. De zege werd nabesproken op MUTV, het televisiekanaal van the Red Devils. Een wel heel bijzondere gast uit Jamaica mengde zich in het gesprek.

Kijkers kunnen zich tijdens de nabeschouwing telefonisch mengen in het gesprek. Presentator Mandy Henry kondigde “Usain vanuit Jamaica” aan en voegde toe: “Dit is toch zeker niet Usain Bolt?” “Het is Usain Bolt”, klonk er aan de andere kant van de lijn. De Olympisch kampioen had de wedstrijd bekeken en was blij met de zege.

“Dit was weer het oude Manchester United”, vertelde Bolt. “Ze bleven druk zetten, het was een geweldige wedstrijd. Ik ben hier er blij mee.” Direct na het gesprek bevestigde Bolt op Twitter dat hij daadwerkelijk naar de uitzending had gebeld.