Dolberg: ‘Hij is de volgende die de stap naar het eerste van Ajax gaat zetten’

Kasper Dolberg maakte op zeventienjarige leeftijd de overstap van Silkeborg IF naar Ajax. De aanvaller kwam in Amsterdam terecht in een talentvolle generatie, zo erkent hij in gesprek met de NOS. Tijdens zijn stage zag de inmiddels negentienjarige Deen al dat Ajax talentvolle spelers had.

"Pas binnen de club, toen ik dagelijks met ze ging trainen, zag ik pas echt hoe goed ze zijn. Het niveau is hoog", zo stelt Dolberg. Talenten annex leeftijdsgenoten als Donny van de Beek, Abdelhak Nouri en Matthijs de Ligt maakten inmiddels ook hun debuut in het hoogste keurkorps. "Carel Eiting is de volgende die de stap naar het eerste team gaat zetten. Hij ziet het spel zo goed", zo denkt de A-international van Denemarken.

"Een genot om mee te spelen. Door hem was ik echt verrast", zo verzekert Dolberg over de achttienjarige aanvaller van Ajax A1 en Jong Ajax. "Hij weet ook veel over voetbal. Ik kan altijd bij hem terecht. Hij heeft me veel geholpen het afgelopen jaar, heeft veel met me gepraat. Carel is een goede jongen. Ik gun hem het beste."