Klopp geniet na: ‘Het was een heerlijk doelpunt van Wijnaldum’

Jürgen Klopp was zaterdag zeer tevreden over de zege van Liverpool op Manchester City. Georginio Wijnaldum zorgde met een rake kopbal voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. Klopp was na afloop te spreken over het verdedigende werk van zijn spelers, die inmiddels op zes clean sheets in de laatste negen officiële duels staan.

"De kwaliteit van Manchester City, de wedstrijd... Als je zo veel in een wedstrijd geeft, dan wil je tot de laatste seconde alles geven en hebben", blikte Klopp terug op de krachtmeting op Anfield. "Gelukkig hebben we gewonnen, want maandag spelen we weer. Het was moeilijk, we hadden niet heel veel kansen. We hebben zeer goed verdedigd en we hebben dankzij een heerlijk doelpunt van Wijnaldum gewonnen."

"Liverpool had mijns inziens de grootste kansen", zo vervolgde Klopp. "Ons grootste probleem na rust waren de momenten dat we balverlies leden. Maar Manchester City heeft amper voor gevaar kunnen zorgen. Ik weet dat iedereen over onze defensie praat. Het gaat echter niet om het voorkomen van doelpunten, dat is het eindresultaat, maar om de manier hoe we samenwerken."

"Ik denk dat we in competitieverband het minste aantal schoten op ons doel hebben. Iedereen was geconcentreerd, uitstekend. Ik kan niet veel met de kritiek op onze verdediging. Jullie zoeken altijd naar dingen die niet in orde zijn, maar zo worden doelpunten nou eenmaal gemaakt", zo besloot Klopp, die met zijn team nu vier punten meer dan Manchester City heeft. Chelsea heeft op zijn beurt zes punten meer dan de Merseyside-club.