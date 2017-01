‘Ik ben gebeld dat ik per direct uit de selectie ben gezet, beste wensen’

Thijs Hendriks is per direct uit de selectie van Achilles'29 gezet. De 31-jarige aanvaller moet zich vanaf 2 januari melden bij Jong Achilles. Dat geldt ook voor Migiel Zeller, Brian Boogers en Simon van Beers. Op deze manier probeert de hekkensluiter van de Jupiler League ruimte te creëren om nieuwe spelers binnen te halen.

Op Twitter uitte Hendriks zijn ongenoegen over de beslissing. "Net gebeld door @FransDerks7 met mededeling dat Achilles'29 me per direct uit de selectie zet. 12 jaar lang ALLES gegeven. Beste wensen!", zo maakte de routinier op oudejaarsavond bekend. Twee weken eerder had hij overigens zelf aangegeven zich op andere dingen te willen gaan richten. Aanleiding vormen de slechte prestaties van zijn ploeg dit seizoen.

De uitlatingen van Hendriks lijken voor Achilles'29 de reden zijn geweest om Hendriks uit de A-selectie te zetten. Achilles'29 staat na negentien wedstrijden stijf onderaan in de Jupiler League, met slechts vijf punten. Het contract van Juanito Sequeira werd eerder al ontbonden. Vanuit Jong Achilles maken Dani Centen, Imrane Oulad Omar en Brian Campman de overstap naar de A-selectie.