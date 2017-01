‘Oude bekende wil Van Aanholt tot transfer naar Londen verleiden’

Patrick van Aanholt maakt in januari mogelijk een transfer binnen Engeland, zo schrijven diverse Britse media. Sam Allardyce wil de linkerverdediger, die hij nog goed kent uit hun gezamenlijke periode bij Sunderland, naar verluidt naar Crystal Palace halen.

Allardyce is nadrukkelijk op zoek naar defensieve versterking voor de linkerkant, omdat het maar de vraag is of Pape Souare na zijn auto-ongeluk in de zomer ooit weer de oude zal worden. Kieran Gibbs en Robbie Brady, van respectievelijk Arsenal en Norwich City, worden ook gezien als kandidaten, maar de voorkeur van Allardyce gaat uit naar de 26-jarige Nederlander. Van Aanholt ondertekende afgelopen zomer een nieuw en verbeterd contract met the Black Cats, tot de zomer van 2020.

Hoewel Sunderland een matig seizoen beleeft, laat Van Aanholt een positieve indruk achter. David Moyes zou zelfs welwillend staan tegenover een transfer van het voormalig jeugdproduct van PSV, daar de manager een gelimiteerd transferbudget heeft en hij de inkomsten goed kan gebruiken voor het versterken van andere posities.