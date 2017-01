Rechterhand van Ancelotti lijkt nieuwe trainer van Swansea City te worden

Paul Clement heeft een principe-akkoord met Swansea City over de vacante functie van hoofdtrainer, zo melden diverse media in Engeland. De overeenkomst moet nog verzegeld worden, maar de 44-jarige assistent-trainer van Bayern München zal dinsdag naar Engeland vliegen om het duel met Crystal Palace op Selhurst Park te bekijken.

Clement zou inmiddels gesprekken met voorzitter Huw Jenkinks en grootaandeelhouders Jason Levien en Steve Kaplan achter de rug hebben. Swansea City nam eerder deze week afscheid van Bob Bradley, die slechts 85 dagen in dienst was. De Welshe club stuurde eerder deze voetbaljaargang al Francesco Guidolin de laan uit.

Clement werkte in de jeugdopleiding van Chelsea en werkte zich daarna op tot veldtrainer en assistent-trainer, onder Guus Hiddink en Carlo Ancelotti. De Italiaan nam Clement vervolgens mee naar Paris Saint-Germain en Real Madrid. De Engelsman ging daarna op eigen benen staan bij Derby County, maar na zijn ontslag bij the Rams mocht hij deel uitmaken van de technische staf van Ancelotti bij Bayern.

Tal van trainersnamen werden de afgelopen dagen met Swansea City in verband gebracht. Gary Rowett, die in december bij Birmingham City werd ontslagen, was naar verluidt de tweede keus. Harry Redknapp stond ook welwillend tegenover een aanstelling in het Liberty Stadium, maar de hekkensluiter van de Premier League nam geen contact op met de voormalig manager van onder meer Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers.