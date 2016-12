Mourinho: ‘Hij moet naar mij luisteren en niet naar zijn zaakwaarnemer’

José Mourinho heeft zaterdagavond een duidelijk standpunt afgegeven. Na de 2-1 zege van Manchester United op Middlesbrough gaf de manager te kennen dat Anthony Martial naar de Portugees moet luisteren en niet naar zijn zaakwaarnemer. De belangenbehartiger gaf recent aan dat hij een aanbieding van Sevilla voor zijn cliënt bestudeerde.

Martial, 21 jaar, was afgelopen seizoen goed voor zeventien treffers, maar dit seizoen komt hij een stuk minder in het verhaal voor. De gelijkmaker tegen Middlesbrough was pas zijn vijfde treffer van de voetbaljaargang. "Hij is een voetballer met geweldige kwaliteiten om tot een topvoetballer uit te groeien. Hij speelde, hij stichtte gevaar en hij scoorde. Hij vocht. Hij was erg positief. Ik weet dat hij een toptalent is", zo startte Mourinho zijn betoog.

Mourinho vindt echter dat Martial beïnvloed kan worden door zijn omgeving, zeker als het een keer wat minder gaat. "Henrikh Mkhitaryan is ook een toptalent, een geweldige voetballer. Dat wist ik, maar ik liet hem niet spelen. Op dit moment speelt hij zelfs linksback als we voor staan, we moeten verdedigen en en het team meer balans nodig heeft. Martial moet naar mij luisteren en niet naar zijn zaakwaarnemer. Hij moet elke dag naar mij luisteren, elke training. Hij moet de feedback in zich opnemen. Ik wil hem beter maken. Elke dag."

"Dat heb ik ook met Mkhitaryan gedaan. Het was en is een proces. Zijn zaakwaarnemer belde mij op en vertelde: 'Henrikh zal onder jou een betere voetballer worden, ga zo door'", doelde Mourinho op Mino Raiola. "Maar met Martial lees ik alleen maar: 'Anthony Martial gaat naar Sevilla, Anthony Martial vertrekt op huurbasis, Anthony Martial is niet gelukkig...' Anthony Martial moet gewoon naar mij luisteren."