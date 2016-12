'Recht zegeviert' op Old Trafford: 'Maar het spijt me voor mijn broer'

De eerste dertig doelpogingen leverden zaterdag niets op tegen Middlesbrough, maar late treffers van Anthony Martial en Paul Pogba bezorgden Manchester United toch een zwaarbevochten 2-1 overwinning. Volgens José Mourinho had zijn ploeg recht op de drie punten, al vindt hij het jammer voor collega-trainer en voormalig Real Madrid-assistent Aitor Karanka.

"Ja, het recht heeft gezegevierd", vertelt de oefenmeester bij de BBC. "Het spijt me voor Middlesbrough. Niet alleen omdat Aitor Karanka mijn broer is, maar ook omdat ze alles hadden. Het is heel pijnlijk om dan op het eind te verliezen. Wij speelden heel goed, we creëerden erg veel en we maakten drie doelpunten", telt Mourinho de afgekeurde treffer van Zlatan Ibrahimovic mee.

"We verdienden het om te winnen. Het was wat mij betreft geen geluk dat het gebeurde in de 85ste minuut. Onder Sir Alex Ferguson was het waarschijnlijk nog 3-1 geworden", grapt Mourinho, wiens ploeg het kalenderjaar afsluit als nummer zes van de Premier League. Maandag mag United alweer aan de bak in de uitwedstrijd tegen West Ham United.