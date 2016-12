Chelsea heeft record bijna binnen: ‘Voelt alsof we niet geklopt gaan worden’

Chelsea evenaarde zaterdag het record van Arsenal uit 2001/02 van dertien opeenvolgende zeges en kan woensdag alleen recordhouder worden, als de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur wordt gewonnen. The Blues waren in eigen huis met 4-2 te sterk voor Stoke City en voelen zich momenteel onoverwinnelijk, laat Gary Cahill doorschemeren. Eerder dit seizoen verloor Chelsea twee duels.

"We moesten diep gaan en hard werken", zegt de aanvoerder, die zelf de score opende met een kopbal in de eerste helft. "We dachten dat het eerste doelpunt van Stoke (van Bruno Martins Indi, red.) buitenspel was. Desondanks toonden we karakter. We legden ons niet neer bij een teleurstelling. Op dit moment voelt het alsof we niet verslagen zullen worden en dat komt omdat we hard werken."

Antonio Conte feliciteert zijn spelers, want dertien zeges op rij boeken is volgens de trainer 'heel moeilijk'. Hij complimenteert Stoke met de getoonde inzet en stelt in gesprek met de BBC dat Chelsea nu van het moment gebruik moet maken om Nieuwjaar te vieren. "Daarna denken we weer aan de volgende wedstrijd. Statistieken doen er uiteindelijk niet toe als je kampioen wilt worden. Ze zien er nu goed uit en daar zijn we trots op, maar we moeten ons concentreren op de tweede seizoenshelft", doceert de Italiaanse succestrainer.