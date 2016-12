Manu terug in Nederland: ‘Ik hoop snel een klik te hebben met de fans’

Go Ahead Eagles heeft Elvis Manu op huurbasis naar Nederland gehaald. De 23-jarige aanvaller wordt het restant van dit seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion uit Engeland. "De afgelopen weken hebben we veelvuldig gesproken met Elvis", geeft technisch manager Dennis Bekking via de officiële kanalen van de Deventer club aan. "We zijn heel blij dat hij nu voor ons gekozen heeft."

"Met Elvis halen we een speler binnen die overal in Nederland heeft laten zien over veel dreiging en scorend vermogen te beschikken." Manu doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. De Rotterdammers verhuurden hem achtereenvolgens aan Excelsior en een half jaar aan SC Cambuur. In het seizoen 2014/15 beleefde de buitenspeler zijn doorbraak bij Feyenoord. Hij schoot de club naar het hoofdtoernooi van de Europa League en scoorde in de competitie als buitenspeler zeven keer.

Manu sprak niet alleen met GA Eagles, maar ook met Marcel Ritzmaier, met wie hij een half jaar een succesvolle tandem was in Leeuwarden. "Ik had al een goed gevoel bij Go Ahead Eagles, maar die berichten deden zeker iets. Ik heb in mijn leven al vijf keer tegen Go Ahead gespeeld en elke keer was het lastig. Met Feyenoord verloor ik zelfs twee keer van Go Ahead Eagles in het seizoen 2014/15."

Manu roemt de betrokken supporters van 'de echte volksclub'. "Ik hoop heel snel een klik te hebben met de fans. Dat is belangrijk voor mij. Ik ben een publieksspeler die altijd met het hart speelt en alles geeft. Voetbal spelen is zo mooi om te doen. Daarom ben ik ook zo blij dat Go Ahead Eagles me de kans geeft weer lekker te voetballen, nadat ik de afgelopen anderhalf jaar wat minder heb gespeeld."