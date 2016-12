‘Als Ajax, PSV en Feyenoord de rest blijven uithongeren, wordt het nooit wat’

Rinus Israël voelt weinig voor een Eredivisie naar Schots voorbeeld, waarin clubs elkaar viermaal per seizoen kunnen treffen. Danny Blind deed die suggestie eerder deze week: de bondscoach denkt dat de competitieopzet op de schop moet om het niveau te verbeteren.

"Ze hebben het idee dat als Ajax - Feyenoord vier keer per jaar wordt gespeeld, het niveau omhoog gaat. Dat lijkt mij niet", countert Israël, clubicoon van Feyenoord en geboren Amsterdammer, bij RTV Noord-Holland. "Je wordt beter als het niveau in de jeugdopleidingen beter wordt. Dat is een manier om het voetbal op een hoger niveau te brengen. En ook het harder en beter trainen bij de eerste elftallen."

Als het talent aanwezig is en de jeugdopleidingen goed zijn, stijgt het niveau volgens Israël vanzelf. Hij benadrukt echter dat sommige dingen, zoals talent, niet te beïnvloeden zijn. "Ook de wil van een speler om alles eruit te willen halen, is belangrijk. Spelers moeten een geldingsdrang hebben, ze moeten het maximale geven. Ook tijdens trainingen."

Peter de Waard, algemeen directeur van Telstar, wijst naar de grote verschillen in financiële armslag. De traditionele top drie streek bijvoorbeeld bijna 35 procent van de tv-gelden op in 2015/16. "Wil je meer weerstand, moet je het geld beter verdelen in Nederland. Als je Ajax, PSV en Feyenoord blijft toestaan om de andere clubs te laten uithongeren, wordt het nooit meer wat."