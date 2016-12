‘Ik ben heel blij om in een van de mooiste steden ter wereld te zijn’

Giovani Lo Celso sluit in januari aan bij de selectie van Paris Saint-Germain. De aanvallende middenvelder werd in de zomer al gepresenteerd als aanwinst, maar maakte het kalenderjaar af bij CA Rosario in Argentinië. PSG telde naar verluidt elf miljoen euro neer voor de twintigjarige belofte.

Lo Celso tekende een vijfjarig contract en landde deze week in Parijs, nadat hij met Rosario de finale van de Copa Argentina had verloren van River Plate. "Het is een heel nieuwe wereld voor mij en ik houd ervan om hier te zijn. Van iedereen heb ik een warm welkom gekregen en daardoor voel ik me direct thuis", vertelt de aanwinst via de officiële kanalen van PSG. "Ik weet heel goed dat ik bij een van de grootste clubs van Europa heb getekend."

"PSG is een ambitieuze club met een drang naar succes. Dat sprak me erg aan. PSG heeft veel grote spelers en veel internationals. Ik hoop mezelf in Parijs te ontwikkelen als voetballer en persoon", aldus Lo Celso, die bovendien erg onder de indruk is van de stad Parijs. "Mijn eerste indruk is dat het een geweldige stad is, een majestueuze plek. Ik ben heel blij om in een van de mooiste steden ter wereld te zijn."