Chelsea wint weer ondanks treffer van Martins Indi

Chelsea zet zijn ongekende reeks in de Premier League voort. Hoewel Stoke City zaterdag tweemaal tot scoren kwam tegen de koploper, stapte het team van Antonio Conte voor eigen publiek toch als winnaar van het veld. Het was voor de Londenaren, die nu zeven punten los staan, alweer de dertiende competitiezege op rij. Burnley maakte tegelijkertijd korte metten met het dolende Sunderland, terwijl titelverdediger Leicester City won én voor het eerst sinds maanden de nul hield.

Chelsea - Stoke City 4-2

De start van the Potters aan de krachtmeting mocht er zijn. Chelsea had in het beginsel moeite met het team van Mark Hughes, die Ibrahim Afellay, Erik Pieters en Bruno Martins Indi in de basis opstelde, maar kreeg vervolgens meer grip op de wedstrijd. Elf minuten voor rust verscheen de verdiende openingstreffer van Londenaren op het scorebord op Stamford Bridge. Uit een corner van Cesc Fàbregas, die de voorkeur boven Nemanja Matic kreeg, kopte Gary Cahill het leer achter achter Lee Grant: 1-0.

Eén minuut na rust kwam Stoke City al op gelijke hoogte. Na een vrije trap van Charlie Adam kwam de bal via Peter Crouch terecht bij Martins Indi, die de bal al glijdend het doel inwerkte. Chelsea kwam na 57 minuten weer aan de leiding: na voorbereidend werk van Victor Moses en Fàbregas schoot Willian de 2-1 binnen. Ofschoon Stoke City via Crouch luttele minuten later opnieuw de achterstand wegwerkte, bleven de drie punten in Londen. Eén minuut na de 2-2 ontving Willian de bal van Fàbregas en schoot hij het leer hoog in het doel. Diego Costa zorgde voor het slotakkoord. De aanvaller liet zich niet van de bal afzetten door Martins Indi en schoot de bal achter Grant.

Burnley - Sunderland 4-1

De eerste helft was er een om te vergeten voor de bezoekers. Sunderland had geen grip op Burnley, Lamine Koné haakte na ruim twintig minuten al geblesseerd af en de 1-0 achterstand in de rust was verdiend. Een laag schot van André Gray in de 31e minuut brak de ban op Turf Moor. In de tweede helft was Sunderland de speelbal van Burnley, dat de ene goal na de andere maakte. Gray completeerde in de 51e en 53e minuut zijn hattrick en Ashley Barnes benutte een strafschop, na een overtreding van Sebastian Larsson op Scott Arfield. De eretreffer kwam op naam van Jermain Defoe, na een goede individuele actie van Adnan Januzaj.

Leicester City - West Ham United 1-0

De ploeg van Claudio Ranieri startte uitstekend aan de wedstrijd en nam na twintig minuten de leiding. Na voorbereidend werk van Marc Albrighton kopte Islam Slimani de 1-0 binnen. West Hamd had tot aan de rust volop kansen op de 1-0; zo raakte Michail Antonio met een volley de lat. Na de onderbreking veranderde het spelbeeld niet. Leicester City hield zich vooral bezig met tegenhouden, daar West Ham niet als verliezer van het veld wilde stappen. Met hangen en wurgen werd de overwinning én de eerste clean sheet sinds 2 oktober over de streep getrokken.