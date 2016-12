Man United sluit jaar af met miraculeuze comeback, Van Dijk ziet rood

Manchester United heeft zaterdag op de valreep duur puntverlies weten te voorkomen. Het team van José Mourinho keek vijf minuten voor tijd aan tegen een 0-1 achterstand in het duel met Middlesbrough, maar late doelpunten van Anthony Martial en Paul Pogba zorgden voor de ommekeer: 2-1. United sluit het kalenderjaar af als nummer zes van Engeland.

Manchester United - Middlesbrough 2-1

De eerste helft bleef verstoken van doelpunten, maar dat was vooral te wijten aan de arbitrage. Zlatan Ibrahimovic dacht zes minuten voor rust de score te openen door een voorzet van Martial met een kenmerkende 'karatetrap' te verlengen. Doelman Victor Valdés, vorig seizoen actief op Old Trafford, was op gepaste afstand. Desondanks was arbiter Lee Mason van mening dat er sprake was van gevaarlijk spel en werd de treffer >afgekeurd. Het was extra zuur, omdat Ibrahimovic zich kon kronen tot gedeeld Europees topscorer van het jaar. Kort daarvoor was United ook al dichtbij, toen een poeier van Martial uiteenspatte op de paal.

Na een klein kwartier had Pogba het aluminium reeds getroffen na een spectaculaire omhaal. Het waren de gevaarlijkste momenten van de eerste helft, waarin de thuisploeg het overwicht had en Middlesbrough af en toe dreigend was via de counter. Marten de Roon en consorten lieten United het spel maken en waren uiteindelijk dik tevreden met de doelpuntloze ruststand. Het werd in de tweede helft echter nog mooier voor Boro. Grant Leadbitter stond volledig vrij in het strafschopgebied na een kopbal van Álvaro Negredo en zijn volley was onhoudbaar voor David de Gea. United leek het jaar uit te gaan met een nederlaag, maar draaide de zaak volledig om. Martial trof doel na een kopbal van Ibrahimovic en Pogba kopte fraai raak in de bovenhoek.

Southampton - West Bromwich Albion 1-2

In de eerste veertig minuten viel voor de neutrale toeschouwer weinig te genieten. De laatste vijf minuten van de eerste helft maakten dat echter goed: aan beide kanten viel een doelpunt. Southampton, met Virgil van Dijk en Cuco Martina in de gelederen, greep de leiding via Shane Long. De aanvaller kopte knap in de bovenhoek na een hoekschop van Dusan Tadic. De gelijkmaker kwam op naam van Matt Phillips, die op aangeven van Hal Robson-Kanu naar binnen sneed in het strafschopgebied en de bal achter Fraser Forster plaatste. Na rust waren de rollen omgedraaid en scoorde Robson-Kanu op aangeven van Phillips. Van Dijk ontving vlak voor tijd zijn tweede gele prent en moest het veld verlaten. Southampton en West Bromwich wisselen van plek op de ranglijst en staan respectievelijk negende en achtste.

Swansea City - Bournemouth 0-3

Assistenten Alan Curtis en Paul Williams namen de honneurs waar bij the Swans. Zij hadden een basisplek ingeruimd voor Leroy Fer, maar namen na 38 minuten een opvallende beslissing door de fitte Nederlander naar de kant te halen. Het was een tactische wissel; op dat moment leidde Bournemouth reeds met 0-1 dankzij een doelpunt na 24 minuten. Swansea-verdediger Jordi Amat schoot onbedoeld aan tegen keeper Lukasz Fabianski, waarna de bal van dichtbij voor de voeten van Benik Afobe belandde: 0-1. Op slag van rust, na de wissel van Fer, werd het 0-2 doordat Ryan Fraser het eindpunt was van een combinatie tussen Jack Wilshere en Junior Stanislas. Swansea kon na rust enkel uit standaardsituaties iets uitrichten. Gaandeweg daalde het tempo en de voorsprong van Bournemouth werd nooit echt bedreigd. Sterker nog: via invaller Joshua King werd het 0-3.