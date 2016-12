Banneling lucht hart: ‘Pochettino had totaal geen respect voor me’

Younès Kaboul verliet Tottenham Hotspur afgelopen zomer voor Watford, nadat hij werd geïsoleerd op White Hart Lane. De centrumverdediger kon uiteindelijk niet door één deur met trainer Mauricio Pochettino, die Kaboul in september 2014 nog had benoemd tot aanvoerder. De afgelopen twee seizoenen werd de Fransman gestald bij Sunderland.

In gesprek met de Daily Mail lucht de dertigjarige mandekker zijn hart over de situatie. Hij zegt niet gelukkig te zijn met de manier waarop Tottenham en hij uit elkaar gingen. "De manager had totaal geen respect voor me. Toen ik Mauricio leerde kennen, hadden we een heel goede, menselijke relatie met respect van man tot man. Daarna is iets gebeurd en ik weet niet wat. Ik raakte geblesseerd en vervolgens sprak hij niet meer met me", blikt Kaboul terug.

De vijfvoudig international werd in zijn ervaring zonder opgaaf van reden uit de selectie gezet, soms voor drie wedstrijden op rij. "Dat vond ik vreemd, want ik was zijn aanvoerder. Ik zeg niet dat ik moest spelen omdat ik de aanvoerder was, zeker niet. Als ik niet goed genoeg ben, speel ik niet. Maar je moet wel respect hebben voor je spelers en ze uitleggen waarom ze niet spelen", vindt Kaboul.

"Ik vroeg hem wat er aan de hand was. Hij zei dat hij niets tegen mij te zeggen had. Ik vroeg hem om zich in mijn schoenen te plaatsen. Hij was aanvoerder bij grote clubs als Paris Saint-Germain onder Luis Fernández, een heel goede trainer. Ik vroeg hem wat hij ervan zou vinden als Fernández hem zonder reden links liet liggen 'Dat was anders', zei hij. Daarna schudde ik z'n hand en spraken we niet meer met elkaar. Dat was het." Watford en Tottenham treffen elkaar op nieuwjaarsdag op Vicarage Road.