Ronaldo: ‘Ik ga mijn zoontje wel pushen om voetballer te worden’

Cristiano Ronaldo hoopt dat zijn zesjarige zoon Cristiano Ronaldo junior ook profvoetballer wordt. De Ballon d'Or-winnaar van 2016 plaatst op sociale media af en toe beeldmateriaal van zijn voetballende kroost en liet in het verleden weleens optekenen dat de jonge Cristiano de potentie heeft om het ver te schoppen.

"Natuurlijk wil ik dat mijn zoon een voetballer wordt, zoals zijn vader", geeft Ronaldo zaterdag toe in gesprek met het Egyptische ONE TV. "Ik weet dat dat een grote uitdaging wordt. Het is niet eenvoudig. Maar wat hij ook wil doen, ik zal hem niet onder druk zetten."

"Wel zal ik hem een beetje pushen om een voetballer te worden. Ik wil niet dat hij een keeper wordt, maar een aanvaller", aldus de sterspeler van Real Madrid, die met de Ballon d'Or en de eindzeges in de Champions League en het EK kan terugkijken op een zeer geslaagd kalenderjaar.