Mignolet: ‘Het is niet alsof ik kebab van zijn bord jat als hij niet oplet’

Liverpool treedt zaterdagavond om 18.30 uur aan tegen Manchester City en doet dat vermoedelijk met Simon Mignolet onder de lat. De doelman verloor zijn basisplek dit seizoen aan Loris Karius, maar kreeg in de laatste drie competitiewedstrijden weer het vertrouwen van Jürgen Klopp. Het is voor Mignolet van groot belang dat hij wekelijks in actie kan komen.

"Ik heb altijd al gezegd dat ik geen tweede keeper wil zijn. Ik ben 28 jaar en ik wil week in, week uit spelen", verklaart de Belgische sluitpost in gesprek met the Times of India. Mignolet is er bovendien op gebrand om City pijn te doen op Anfield. Zijn ploeg verdedigt de tweede plaats, maar de voorsprong op the Citizens bedraagt slechts een punt. Volgens Mignolet zijn zulke krakers belangrijk in de titelstrijd.

"We zitten goed in ons vel", legt hij uit. "Liverpool heeft dit jaar bewezen een serieuze kans te maken om de Premier League te winnen. We weten dat het een loodzwaar gevecht wordt, dat tot het eind zal duren. Maar dit soort wedstrijden moeten we winnen." Liverpool krijgt van Mignolet tot dusver het cijfer acht voor dit seizoen. "Maar we zitten pas op de helft."

De voormalig sluitpost van Sunderland zegt verder een goede relatie te onderhouden met concurrent Karius, die afgelopen zomer voor circa zes miljoen euro overkwam van FSV Mainz 05. "Loris en ik gaan goed met elkaar om. Niet zoals mijn broer en ik met elkaar omgaan, maar het is ook niet zo alsof ik kebab van zijn bord jat als hij niet oplet", grapt Mignolet.