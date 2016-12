Klopp: ‘In hem schuilt nog altijd een speler van wereldklasse’

Mario Götze heeft sinds zijn terugkeer bij Borussia Dortmund nog niet kunnen imponeren. De aanvallende middenvelder, in de zomer voor een geschat bedrag van 22 tot 28 miljoen euro overgekomen van Bayern München, kwam niet verder dan tien competitieduels en één doelpunt. Jürgen Klopp twijfelt er niet aan dat Götze zijn oude vorm gaat hervinden.

De trainer van Liverpool werkte samen met Götze tijdens het eerste dienstverband van de international in Dortmund. Afgelopen zomer waren the Reds nog in de race voor de handtekening van de 24-jarige Götze. "Mario is vaak geblesseerd geraakt op ongelukkige momenten. Daardoor kan hij nooit in zijn ritme komen", legt Klopp uit in gesprek met BILD.

"Maar in hem schuilt nog altijd een speler van wereldklasse. Zo heb ik hem altijd al gezien", vervolgt de oefenmeester. "Voetbal is als fietsen: je verleert het nooit. Zijn volgende uitdaging wordt om consistent te gaan spelen. Ik twijfel er niet aan dat hij zich terugknokt. Hij hoeft zich niet ongerust te maken."