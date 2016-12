PSV geeft Swansea City groen licht voor onderhandelingen

PSV heeft Swansea City toestemming gegeven de onderhandelingen met Luciano Narsingh te openen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens het regionale dagblad heeft de Premier League-club nog geen enkel formeel bod uitgebracht.

Een week geleden werd de interesse van Swansea City in Narsingh reeds duidelijk: de laagvlieger uit de Premier League meldde zich bij zaakwaarnemer Mino Raiola. Nu heeft PSV dus zijn fiat gegeven voor formele gesprekken tussen Raiola en de Welshe club, die niet zou zijn geschrokken van de vraagprijs van naar verluidt ongeveer vijf miljoen euro.

Zodra Narsingh met de Premier League-club een persoonlijk akkoord bereikt, kan het snel gaan met een transfer. De aanvaller beschikt over een aflopend contract en staat zowel open voor een transfer als een nieuw contract, na de winterse transferperiode. "De club zit in mijn hart en we komen er samen uit. De kans is heel groot dat ik bijteken in de winterstop, maar in de voetbalwereld weet je het nooit", zo stelde hij twee weken geleden.

"Als er een club uit een mooie competitie voorbij komt, Engeland, Spanje, Duitsland, gaat elke speler daar natuurlijk over nadenken." Narsingh, 26 jaar, kwam medio 2012 over van sc Heerenveen.