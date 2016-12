Ronaldo: ‘Ik voel me vereerd dat ik zulke enorme contracten mag ondertekenen’

Een Chinese club had naar verluidt onlangs driehonderd miljoen euro over voor Cristiano Ronaldo, die in het Verre Oosten 150 miljoen euro per jaar zou kunnen gaan verdienen. De Portugees, die recent zijn krabbel onder een nieuw contract zette bij Real Madrid, is echter niet geïnteresseerd in een overstap naar de Super League.

Hij wil nog een paar jaar op het hoogste niveau blijven presteren: “Mijn doel is om dit niveau vast te houden. Ik kan nog een paar jaar door en ik heb geweldige deals gesloten met Nike en Real. Ik ben blij en ik voel me vereerd dat ik op mijn leeftijd nog zulke enorme contracten mag ondertekenen”, vertelde hij aan ON E TV.

“Het is ongelooflijk. Dit motiveert mij om hard te blijven werken en mijn niveau vast te houden”, sluit de Portugese superster van de Koninklijke af. Ronaldo komt woensdag met Real voor het eerst in actie in het nieuwe jaar. Sevilla is dan de tegenstander in het kader van de Copa del Rey.