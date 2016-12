‘Vanaf het moment dat ik hem bij Ajax in de ogen keek, zag ik een winnaar’

Zlatan Ibrahimovic begon zijn reis richting de Europese top jaren geleden bij Ajax en verdiende in Amsterdam een transfer naar Juventus. Leo Beenhakker, die de Zweed in 2001 naar de ArenA haalde, houdt zijn voormalig pupil nog altijd goed in de gaten en is onder de indruk van wat Ibrahimovic op 35-jarige leeftijd nog altijd laat zien.

“Vanaf het moment dat ik Zlatan in de ogen keek en met hem sprak, wist ik dat ik met een winnaar te maken had”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Beenhakker ziet dat Ibrahimovic nog niets van die drive en passie die hem toen onderscheidde heeft ingeleverd: “Ik kijk met plezier naar zijn wedstrijden, naar zijn doelpunten en naar de dingen die hij doet in het shirt van Manchester United.”

Ibrahimovic kan zich zaterdag, als United Middlesbrough treft, kronen tot Europees topscorer van het kalenderjaar 2016. Hij staat nu nog één doelpunt achter Lionel Messi, die op 51 treffers eindigde, en verzekert zich dus bij twee goals van de topscorerstitel: “Maar ook als hij vandaag niet scoort, maak ik een diepe buiging. Hij heeft op deze leeftijd weer een jaar lang topprestaties geleverd. In elk land moet hij zich maar weer aanpassen en dat doet hij gewoon.”