Welshmen schieten na 44 jaar recordreeks van gouden Ajax uit de boeken

Ajax is vrijdagavond een plekje in het Guiness Book of Records kwijt geraakt. The New Saints uit Wales boekten namelijk een 2-0 overwinning op Cefn Druids en pakten daarmee hun 27e overwinning op rij, één meer dan het Ajax van onder meer Johan Cruijff, Piet Keizer en Johan Neeskens in het seizoen 1971/72 voor elkaar kreeg.

TNS is dit seizoen oppermachtig in de Welshe Premier League en koestert inmiddels een voorsprong van 21 punten op nummer twee Connah’s Quay. Trainer Craig Harrison wil echter geen vergelijking trekken met het gouden Ajax van de jaren ’70: “We verwachten de favoriet te zijn om de competitie te winnen en we gaan uit van succes. Maar we vergelijken onszelf op geen enkele manier met dat grote Ajax-team. Het record is een beetje ironisch, maar we zijn er natuurlijk nog steeds enorm trots op”, tekende de Daily Mail op.

Vorige maand was er overigens ook een team dat de reeks van Ajax verbrak. Omdat het Schotse East Kilbride FC op het vijfde niveau uitkwam, kwam het echter niet in aanmerking voor een plekje in de recordboeken. Edwin van der Sar besteedde toen wel aandacht aan hun reeks door 27 kratten bier en een videoboodschap richting Schotland te sturen.