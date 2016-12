‘Galatasaray heeft vier miljoen euro over voor jeugdexponent van Feyenoord’

Garry Rodrigues is naar verluidt van plan om zijn tot 2018 lopende contract bij PAOK Saloniki te gaan verlengen, maar de linksbuiten kan er nu ook voor kiezen om een transfer naar de Turkse top te gaan maken. FORZA meldt namelijk dat Galatasaray van plan is om de Kaapverdiaans international naar Istanbul te halen.

Cimbom zou zo’n vier miljoen euro overhebben voor de komst va Rodrigues, die een aantal jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord zat en verder in Nederland nog bij ADO Den Haag en FC Dordrecht onder contract stond. De in Rotterdam geboren aanvaller speelde zich bij het Spaanse Elche in de kijker van PAOK, dat hem vorig jaar transfervrij overnam.

Of de Griekse topclub bereid is om mee te werken aan een transfer is echter nog maar de vraag. PAOK plaatste zich onlangs voor de knock-outfase van de Europa League en zal hier niet verzwakt aan willen beginnen. De club is naar verluidt van plan om het salaris van Rodrigues, die nu zes ton per jaar verdient, te verdubbelen, maar het lijkt erop dat PAOK op de lange termijn niet op zal kunnen tegen de financiële kracht van Galatasaray.