Man United kan ‘man van 80 miljoen’ vergeten: ‘Ik wil nog jaren blijven’

De interesse van Manchester United in Victor Lindelöf van Benfica is bekend, maar de huidige nummer zes van de Premier League zit ook achter een ploeggenoot van de verdediger aan. Het gaat om de 23-jarige rechterverdediger Nélson Cabral Semedo.

De club van manager José Mourinho zou de onderhandelingen zelfs al hebben geopend, maar Semedo zelf weet nergens van. “De supporters kunnen rustig blijven en rustig slapen. Ik focus mij volledig op Benfica en hoop hier nog jaren te blijven spelen. Ik hoop de club te helpen bij het bereiken van de doelstellingen”, aldus de back tegen Sport TV.

De enkelvoudig international van Portugal maakte in de zomer van 2012 de overstap van Sintrense naar Benfica en speelde tot dusverre 43 officiële wedstrijden voor As Aguías. Daarin kwam Semedo, die een afkoopsom van tachtig miljoen euro in zijn contract heeft staan, tot drie doelpunten en vier assists.