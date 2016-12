‘Komst Depay in winterse transferperiode prioriteit voor Franse koploper’

Lille OSC zette in een eerder stadium een streep door de komst van Memphis Depay, maar dat hoeft niet te betekenen dat de Nederlander in januari helemaal niet naar de Ligue 1 vertrekt. Le Parisien weet namelijk te melden dat OGC Nice een winterse komst van de vleugelspeler van Manchester United tot prioriteit heeft gebombardeerd.

Volgens het Franse medium zouden de onderhandelingen tussen les Aiglons en de club van José Mourinho echter weleens lastig kunnen worden, aangezien de Portugees eerder aangaf dat Depay enkel op permanente basis mag vertrekken. Nice, dat de werkgever is van onder meer Mario Balotelli, is juist uit op een huurdeal.

Depay moet naar verluidt zo’n vijftien miljoen euro kosten, wat minder dan de helft is van de 34 miljoen die the Red Devils vorig jaar nog overmaakten naar PSV. De vleugelspits is overigens niet de enige speler die in januari naar Zuid-Frankrijk moet komen. De verrassende koploper van de Franse competitie is naar verluidt ook op zoek naar een defensieve middenvelder.