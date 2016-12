‘Manchester United slaat aanbieding af en vraagt 23 miljoen euro’

Manchester United heeft een bod van West Bromwich Albion afgeslagen. The Baggies hadden volgens onder meer boulevardkrant The Sun omgerekend ruim vijftien miljoen euro over voor de 27-jarige middenvelder.

De vraagprijs van de huidige nummer zes van de Premier League zou op zo’n 23,3 miljoen miljoen liggen, al is het de vraag of er een club is die dat wil betalen. Het lijkt er in ieder geval niet op dat Man United water bij de wijn gaat doen, want hoewel Schneiderlin geen basisspeler is op Old Trafford, hoeft hij van manager José Mourinho niet per se te vertrekken.

Mourinho liet vrijdag op de persconferentie wel weten voorlopig nog geen geschikte aanbiedingen voor Schneiderlin te hebben ontvangen: “We hebben niet één aanbieding ontvangen die we gaan accepteren.” Schneiderlin ligt nog tot medio 2019 vast.