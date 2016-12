Kluivert: ‘Ik was zelf verrast, dus wat moeten anderen dan wel niet denken?’

Patrick Kluivert vertrok afgelopen zomer bij Ajax om aan de slag te gaan als technisch directeur bij Paris Saint-Germain en dat was niet alleen voor de buitenwacht een verrassende overstap. De voormalig aanvaller was zelf ook verbaasd toen PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi zich meldde met de vraag of hij bij zijn club aan de slag wilde gaan.

“Ik was zelf al verrast, dus wat moeten de mensen dan wel niet denken? Maar net als met trainer worden of een ander beroep uitoefenen: eens moet de eerste keer zijn”, vertelt Kluivert, die erg dankbaar is voor deze eerste kans, in gesprek met De Telegraaf. Hij denkt dat zijn werkzaamheden als analyticus tijdens het EK voor de zender van Al-Khelaifi een grote rol hebben gespeeld bij de overstap: “Hij kijkt natuurlijk vaak naar zijn eigen tv-kanaal en negen van de tien keer was mijn gezicht te zien. Ik denk dat hij daar een goed gevoel aan overhield.”

Kluivert gaat bij les Parisiens over zaken als transfers, contracten, budgetten, personeel en scouting. Hij heeft nog een eerdere ervaring in een dergelijke functie en is ook geen oud-speler van PSG, wat de zaak er niet makkelijker op maakt. Toch denkt hij dat zijn ervaring als voetballer hem verder kan helpen: “Op basis van wat ik als speler heb meegemaakt, kan ik de vertaalslag naar een directiebesluit maken. Ik heb op het hoogste niveau gevoetbald, met de beste spelers gespeeld. Daardoor kom ik makkelijker binnen bij de grote clubs.”