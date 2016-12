‘Het is niet goed dat hij tevreden is, hij moet voor die Ballon d’Or gaan’

Riyad Mahrez speelde vorig seizoen een hoofdrol bij het verrassende kampioenschap van Leicester City en dat leverde hem verder onder meer de titels van ‘beste speler van de Premier League’ en ‘Afrikaans voetballer van het jaar’ op. Dit seizoen valt heel Leicester echter tegen en de Algerijn kan zich niet aan de malaise ontworstelen.

Claudio Ranieri zette hem tegen Everton op Boxing Day zelfs op de bank en hoopt dat zijn sterspeler snel weer iets van zijn oude vorm gaat laten zien: “Cristiano Ronaldo en Lionel Messi wonnen de Ballon d’Or en ze willen hem steeds opnieuw winnen. Zij richten zich altijd op de toekomst. Riyad heeft vorig seizoen veel dingen gewonnen, maar het is niet goed dat hij daar tevreden mee is”, vertelde de Italiaan tijdens een perspraatje.

“Nu moet hij juist beter worden. Nu moet hij proberen om de Ballon d’Or te winnen, net als de grote spelers. Ik heb meer nodig van alle belangrijke spelers en Riyad is voor ons een van de belangrijksten. Als hij in vorm is, lukt alles”, sluit de coach af.