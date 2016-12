‘Sneijder heeft toen een hele harde les gekregen over hoe het kan gaan’

Er lijkt zo langzamerhand een einde te komen aan het tijdperk van de ‘grote vier’ bij het Nederlands elftal: Rafael van der Vaart komt al jaren niet meer in aanmerking voor een plekje bij de selectie, terwijl het ook voor Robin van Persie alweer ruim een jaar geleden is. Blijven over Wesley Sneijder en Arjen Robben, die nog steeds van waarde kunnen zijn voor Oranje.

Die eerste maakte rond de kerstdagen indruk door in één wedstrijd voor Galatasaray bij vier doelpunten betrokken te zijn en bondscoach Danny Blind noemt de middenvelder nog steeds een voortrekker in de groep: “Ik zit altijd even met hem aan het begin van een interlandweek. Hij is dan straight in zijn mening over zaken en heeft veel aanzien in de groep. En dat geldt ook voor Arjen. Je proeft: de rest ziet die twee nog steeds als de natuurlijke aanvoerders van Oranje”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Sneijder speelde in de laatste interlands niet altijd even goed en hij weet volgens Blind ook dat hij er alles aan zal moeten doen om fit te blijven: “Ik bedoel: hij heeft een heel harde les gekregen van hoe het kan gaan, en dat was het signaal van Van Gaal. Die liet hem in 2013 keihard voelen: je moet wel fit genoeg blijven om te kunnen brengen wat jouw kracht is. Dus: met venijn schieten, steekpasses geven.” Voor de bondscoach hoeft Sneijder ook niet per se de hele wedstrijd te spelen. Met bijvoorbeeld zijn spelhervattingen kan hij ook in de laatste twintig minuten nog van enorme waarde zijn.